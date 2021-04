11.000 Euro für die Kirche St. Laurentius in Nienstedt

Nienstedt

Neun Kirchen in Mansfeld-Südharz können in diesem Jahr mit Unterstützung von Lotto-Fördermitteln weiter saniert werden. Der Aufsichtsrat der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt hatte Mitte März für 46 Projekte im Land die Ausgabe von insgesamt 1,46 Millionen Euro Fördermittel bewilligt. Dabei wurden Projekte in den Bereichen Kultur, Umwelt und Soziales sowie im Bereich Sport berücksichtigt. Zudem wurden auch für die kirchliche Denkmalpflege Gelder vergeben. Aus diesem Bereich wurden auch Bewerbungen aus Mansfeld-Südharz berücksichtigt.

Eine davon ist die Bewerbung der evangelischen Kirchengemeinde Nienstedt, die in diesem Jahr 11.000 Euro erhalten wird. Damit können dann die Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten an der Kirche St. Laurentius Nienstedt fortgesetzt werden. Im Jahr 2010 wurde bereits die Instandsetzung des Kirchenschiffdaches des Gotteshauses mit 9.000 Euro aus Lotto-Fördermitteln unterstützt. Nun stünden Instandsetzungsarbeiten an der Fassade der Kirche St. Laurentius an, sagt Tobias Körnig, Gemeindemitarbeiter im Pfarrbereich Beyernaumburg, zu dem auch Nienstedt gehört.

Neben einer Fundament- und Fassadeninstandsetzung stünden außerdem auch Steinrestaurierungen am Hauptgesims sowie Arbeiten an Fenster und Türen an. Hierzu habe man bereits Anträge bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gestellt, die erst noch bewilligt werden müssten. Ein Zeitpunkt für den Beginn der Sanierungsarbeiten an der Kirche St. Laurentius stehe daher noch nicht fest, so Körnig. (mz/Roman Fürst)