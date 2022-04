1.300 illegale Müllabladeplätze in MSH - Umweltscout übt Kritik am Umweltamt

Grillenberg/MZ - In den letzten sieben Monaten hat der ehrenamtliche Umweltscout Jürgen Gottlob an insgesamt fünf Fundstellen illegal in der Natur entsorgten Müll entdeckt und an das Kreisumweltamt gemeldet. Eine der Fundstellen befindet sich nahe der Pferdeköpfe im Sangerhäuser Ortsteil Grillenberg. „Als ich hier Anfang April entlanglief mit dem Hund, habe ich die Müllablagerung entdeckt und gleich dokumentiert und fotografiert. Das habe ich dann an das Kreisumweltamt weitergeleitet“, sagt Gottlob. Es sei quasi ein ganzer Haushalt, der dort entsorgt und bisher immer noch nicht beräumt worden ist. Darunter seien Teppichreste, Linoleum, Fliesenreste, acht Plastiksäcke mit Hausmüll, Dachabdeckungen, Gläser und ein Grill.