Werbeagentur aus Querfurt ist stolz an einem Projekt mit Peter Maffay zu arbeiten

Querfurt/MZ - Das Team der Werbeagentur Hillstar Media aus Querfurt kann noch nicht so richtig glauben, an welch tollem Projekt es mitwirken darf. „Ein Peter Maffay hätte sicherlich auch andere Werbeagenturen kriegen können“, meint Geschäftsführer Christian Lehmann. Die Firma des 35-Jährigen wurde vom erfolgreichen Sänger und seiner Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer beauftragt, für ihr neues Kinderbuch mit dem Titel „Anouk, die nachts auf Reisen geht“ die Internetpräsenz und Onlineshop zu erstellen und komplett zu betreuen.

Kinderbuch von Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer

„Die ersten Produkte, die Fans von der kleinen Kinderbuchheldin Anouk bestellt haben, haben unsere Firma schon verlassen“, berichtet Christian Lehmann. Und das obwohl das Buch von Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer erst am 30. August, pünktlich zum 72. Geburtstag des Sängers, beim Verlag arsEdition erscheint. In sieben Geschichten werden Abenteuer erzählt, die Anouk nachts in ihren Träumen erlebt. Sie sei keine Fantasiefigur, heißt es in der Beschreibung des Buches. „Oder sagen wir: nur ein ganz kleines bisschen.“

Das titelgebende Mädchen Anouk heißt genau wie die gemeinsame Tochter von Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer. Sie kam im November 2018 zur Welt. „Schon jetzt legt sie ähnliche Charaktereigenschaften an den Tag wie das Mädchen in den Geschichten“, heißt es im Buch weiter.

Querfurter kennt die Lebensgefährtin von Peter Maffay schon viele Jahre

Auf Instagram hat das Paar das Kinderbuch schon angekündigt: „Vielleicht wisst auch ihr, wie schwierig es manchmal sein kann, ein Kind abends ins Bett zu bringen. 'Anouk, die nachts auf Reisen geht' sind sieben Gutenachtgeschichten für neugierige Kinder und für alle, die nicht aufhören, an ihre Träume zu glauben.“ Das Werk kann vorbestellt werden. Die Nachfrage ist schon jetzt riesig, hat Christian Lehmann von Hendrikje Balsmeyer erfahren.

Der Querfurter kennt die Lebensgefährtin von Peter Maffay schon viele Jahre. Die Hallenserin war Sängerin in einer Querfurter Band. Für sie und Peter Maffay habe seine Firma vor etwa drei Jahren schon einmal ein Projekt umgesetzt. „Es ist echt schön, dass sie zum zweiten Mal für ein cooles Projekt zu uns gekommen sind“, sagt der 35-Jährige. „Die Zusammenarbeit mit allen war richtig schön und hat mega viel Spaß gemacht“, berichtet Christian Lehmann und nennt dabei zum Beispiel auch die erfahrene Künstlerin und Zeichnerin Joëlle Tourlonias, die das Buch illustriert hat. „Es ist Wahnsinn, was sie da gemacht hat“, schwärmt er.

Querfurter hat vor sieben Jahren seine eigene Werbeagentur gegründet

Die Internetpräsenz „Anouks Welt“ haben Christian Lehmann und seine Mitarbeiterin Heike Bäcke erstellt und in liebevoller Detailarbeit gestaltet. Sie zeigt Anouks Kinderzimmer, in dem es viel zu entdecken gibt. Über die Internetseite gelangen Nutzer auch zum Shop, wo Fan-Produkte wie zum Beispiel bedruckte T-Shirts, Tassen, Turnbeutel oder bestickte Handtücher bestellt werden können. „Das können wir alles selber machen“, sagt Christian Lehmann, der vor knapp sieben Jahren seine eigene Werbeagentur gegründet und mittlerweile sechs Angestellte hat. „Wir suchen auch noch Verstärkung für unser Team“, fügt er an.

Seit zwei Jahren hat seine Firma in einem Neubau in der Merseburger Straße den Sitz. „Mit diesem Bau haben wir uns so erweitert, dass wir alle Maschinen haben, um alles selber machen zu können.“ Über 800 Kunden aus acht verschiedenen Bundesländern habe sein Unternehmen mittlerweile. „Über sie gehen auch schon viele Sachen in die ganze Welt“, erzählt er nicht ohne Stolz über die erfolgreiche Entwicklung. Großen Anteil daran habe sein Team. „Ohne das wäre die Firma nicht da, wo sie jetzt ist.“

Die von Hillstar erstellte Internetseite mit Shop: www.anoukswelt.de. Informationen zur Firma: https://hillstar-media.de