Warum der fertige Busbahnhof in Querfurt ein ungewöhnliches Projekt für die Stadt ist

Der Busbahnhof in Querfurt nimmt seinen Betrieb auf. Für die Stadt ein doppelter Grund zur Freude. Auch der nebenan gelegene Supermarkt profitiert von der Verkehrsverbindung.

Knapp 200 Busse halten täglich am neuen Busbahnhof in Querfurt.

Merseburg/MZ - Die Haltestellenschilder sind noch Provisorien. Die Stangen enden in schwarzen Gummiständern. „Ersatzhaltestelle“ steht unter dem eingekreisten H. Dabei kommen die Busse der lokalen und regionalen Linien in Querfurt seit Montag da an, wo sie auch die nächsten Jahre Passagiere aus- und einsteigen lassen sollen. Der Busbahnhof der Quernestadt ist nach 15 Monaten Komplettumbau fertig.