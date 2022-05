Wann der neue Rewe-Markt an der Friedhofspromenade in Querfurt eröffnet werden soll

Investor führt über die Baustellen an Friedhofspromenade und Eislebener Straße in Querfurt.

Querfurt/MZ - Es geht zügig voran auf den Baustellen an der Eislebener Straße und an der Friedhofspromenade in Querfurt. Auf dem ehemaligen Busbahnhofgelände ist der neue Rewe-Markt empor gewachsen, ein neuer Busbahnhof auf dem Areal nimmt so langsam Gestalt an und auf der anderen Straßenseite wird am neuen öffentlichen Parkplatz gebaut.