Querfurt - Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr ist es am Roßplatz in Querfurt zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer eines Kleinkraftrades in einer Kurve plötzlich zu Fall und rutschte mitsamt seiner Maschine gegen die Hinterachse einer entgegenkommenden Lkw. Dabei wurde der 16-jährige Fahrer verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht.