Vier Verletzte bei Autounfall in Querfurt

Rettungskräfte an einer Unfallstelle.

Querfurt/MZ - Bei einem Unfall am Freitagabend in Querfurt sind vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach Angaben der Polizei fuhren gegen 19.15 Uhr zwei Pkw im Einmündungsbereich vom Obhäuser Weg, kurz vor dem Kreisverkehr, frontal ineinander. Nach ersten Erkenntnissen sei der Fahrer des einen Wagens beim Abbiegen in den Fahrstreifen eines entgegenkommenden Autos gekommen und konnte diesem nicht mehr ausweichen.

Einer der Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Querfurt befreit werden. Er wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Drei weitere Beteiligte gelten nach derzeitigem Stand als leichtverletzt, so die Polizei.