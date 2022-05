Mit Blick auf die Burg: Welche Highlights die neuen Eigentumswohnungen in Querfurt bieten

Gründerzeithaus in der Loderslebener Straße in Querfurt wird umfangreich umgebaut. Statt zur Miete werden die neuen Wohnungen zum Kauf angeboten. Wann die Bauarbeiten beginnen und wie lange sie gehen sollen.

Querfurt/MZ - Eine ganze Zeit lang seien dort Bauarbeiten zu beobachten gewesen, erzählt eine Querfurterin als sie am Gründerzeithaus in der Loderslebener Straße 7, nahe dem West-Bahnhof, vorbei kommt. Seit kurzem passiere aber nichts mehr, fügt sie an. Jedoch nur über den Winter, wie vom Planungsbüro Wiegner aus Querfurt zu erfahren ist.