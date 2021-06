Im ehemaligen Kaufhaus in Querfurt gibt es jetzt Sushi und Bubble Tea

Familie Nguyen bietet in ihrem Geschäft im ehemaligen Kaufhaus in Querfurt Sushi und das asiatische Erfrischungsgetränk Bubble Tea an.

Hung Nguyen und seine Cousine An Pham Ngan präsentieren einen Bubble Tea. Sie und weitere Familienmitglieder unterstützen Duc Nguyen und Thi Phuong Nguyen, die das „Teahouse“ in Querfurt leiten.

Querfurt - „Sushi in Querfurt - ich dreh durch, ich komm kosten“, „Ungewöhnlich: Bubble Tea und Sushi in einem einzigen Laden. Aber es schmeckt richtig gut!!!“, „Oh mein Gott, das war schon immer ein Wunsch von mir und Freunden“. Solche und viele weitere positive Reaktionen von Nutzern gab es in den vergangenen Tagen im sozialen Netzwerk Facebook auf die Nachricht, dass in Querfurt ein Laden eröffnet hat, der Sushi und das aus Asien stammende Erfrischungsgetränk Bubble Tea anbietet. „Teahouse“ heißt das Geschäft von Familie Nguyen aus Querfurt und es befindet sich im ehemaligen Kaufhaus an der Spiegelbrücke.

Die aus Vietnam stammende Familie Nguyen lebt seit Ende der 1990er Jahre in Querfurt. „Mit einem Imbiss am Lederberg haben meine Eltern hier angefangen“, berichtet Hung Nguyen, der 26 Jahre alte Sohn von Duc Nguyen und Thi Phuong Nguyen. Später wechselten sie das Geschäft und boten Textilien an. Das setzt sich bis heute im ehemaligen Kaufhaus, das die Familie im Jahr 2005 gekauft hat, fort. „In den vergangenen Jahren, auch schon vor Corona, war es eine schwierige Zeit für meine Eltern und ihr Geschäft“, sagt Hung Nguyen. Die Innenstadt von Querfurt sei ein bisschen leerer geworden. Die Familie habe überlegt, was sie anbieten kann, das vielleicht auch für die junge Generation interessant wäre.

„Es wird alles aus China geliefert.“

„So ist die Idee entstanden, einen Bubble-Tea-Laden aufzumachen“, erzählt der 26-Jährige und fügt hinzu, dass seine Mutter zudem den Wunsch gehabt habe, in dem Geschäft auch noch Sushi anzubieten. „Weil das hier in Querfurt ja gar nicht vertreten ist“, sagt der Sohn, der, wie übrigens auch seine Schwester, mittlerweile in Leipzig lebt. Sie studiert noch, er hat sein Studium abgeschlossen. Hung Nguyen leitet eine Werbeagentur. Aber die Geschwister und auch weitere Angehörige unterstützen Duc Nguyen und Thi Phuong Nguyen im „Teahouse“ wo sie können.

Vor der Eröffnung gab es, wie momentan in anderen Branchen, das Problem, Ware zu bekommen, berichtet der 26-Jährige. „Es wird alles aus China geliefert.“ Unter anderem sind die begehrten bunten Perlen schwer erhältlich. Aber sie gehören zum Bubble Tea einfach dazu. Die Basis des Modegetränks bietet Schwarzer und Grüner Tee. Auch mit Milch wird die fernöstliche Erfrischung im „Teahouse“ angeboten. Gesüßt wird das Getränk mit Sirup, der zudem Farbe ins Spiel bringt. Dazu kommen Eiswürfel und als Zugabe weiche, bunte Kugeln oder Geleewürfel, die man im Becher schwimmen sieht. (mz)