Hat die neue Geiseltal-Zugstrecke mit der historischen Dampflok eine Zukunft?

Seltener Anblick: Am Samstag fuhr ein Sonderzug mit Dampflok, die 1939 erbaut wurde, in den Querfurter Bahnhof ein.

Merseburg/Querfurt/MZ - Zahlreiche Schaulustige haben sich an Gleis 3 auf dem Merseburger Bahnhof versammelt. Interessiert bestaunen die Männer, Frauen und auch einige Kinder die Lok, die dort steht, und machen Schnappschüsse mit ihren Handys. Schließlich bekommt man nicht jeden Tag eine historische Dampflok zu Gesicht, mit der der Sonderzug an diesem Tag von Gotha bis nach Querfurt fährt. Die Fahrgäste im Inneren des Zuges stehen an den halbgeöffneten Fenstern in den Waggons und blicken hinaus. Ein Hauch von Reiseabenteuer liegt in der Luft.