Ende der Bauarbeiten: Wann Rewe und Busbahnhof in Querfurt eröffnet werden

Querfurt/MZ - Der neue Busbahnhof in Querfurt wird am 25. Oktober in Betrieb genommen. Das wurde am Donnerstag in der Sitzung des Stadtrates mitgeteilt. Wie Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) sagte, sei diese Baumaßnahme kürzlich durch das Bauamt abgenommen worden. In der nächsten Woche erfolge voraussichtlich die Fertigstellung des neuen innerstädtischen Parkplatzes an der Friedhofspromenade. Er soll dann ebenfalls zur Verfügung stehen.

Bauarbeiten für den neuen Busbahnhof, den Rewe-Markt und einen neuen Innenstadtparkplatz im August 2020 gestartet

Die Eröffnung des Rewe-Marktes, der am Busbahnhof neu errichtet wurde, ist für den 3. November vorgesehen. Dieses Datum nannte Querfurts Bürgermeister in der Stadtratssitzung. Der Termin wird inzwischen auch im Internet von Marktmanagerin Denise Hornung bekannt gegeben. Demnach soll die Neueröffnung am 3. November um 16 Uhr sein.

Die Bauarbeiten für den neuen Busbahnhof, den Rewe-Markt und einen neuen Innenstadtparkplatz an der Friedhofspromenade waren im August vergangenen Jahres gestartet. Die Stadt sieht mit der Neugestaltung der Areale an der Eislebener Straße und der Friedhofspromenade zwei städtebauliche Probleme gelöst.