Einbruch in Einkaufsmarkt in Lodersleben: Diebe haben es auf Zigaretten abgesehen

Querfurt/Halle (Saale)/MZ - Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in Lodersleben, einem Ortsteil der Stadt Querfurt, in einen Einkaufsmarkt eingebrochen. Zeugen hatten gegen 1.20 Uhr zwei dunkel gekleidete Männer bemerkt, die sich am Gebäude zu schaffen machten, so die Mitteilung der Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die Einbrecher bereits wieder verschwunden. Die Männer hatten eine Tür zum Einkaufsmarkt aufgehebelt und Zigaretten und andere Tabakwaren im Wert von 1500 Euro mitgenommen. Zudem hinterließen die Einbrecher Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die Täter flüchteten in einem dunklen Pkw. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (mad)