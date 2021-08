Diebe stehlen 27 Tablets aus einer Schule in Querfurt

Halle (Saale) - Am Donnerstag ist es in einer Schule im Nemsdorfer Weg in Querfurt zu einem Diebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden 27 iPads der Schule entwendet.

Dabei brachen die Diebe ein Schrank in einem Klassenzimmer auf. In der Schule finden momentan Umbauarbeiten statt und verschiedene Gewerke sind im Gebäude tätig. Die Polizei befragte mehrere der Handwerker sowie das Schulpersonal und ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl. Der Schaden beläuft sich auf 22.000 Euro.