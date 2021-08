Schraplau/MZ - Auf dem Platz neben dem Rathaus in Schraplau sind in diesen Tagen eine Hüpfburg, ein Süßigkeitenstand und ein großes Theaterzelt aufgebaut. In Letzterem präsentiert das Märchentheater Schubert aus Zörbig mit Handpuppen das Stück „Der Grüffelo“.

Das Märchentheater „Der Grüffelo“ begeistert Kinder am Rathaus in Schraplau

Wie Schausteller Jonny Schubert sagt, ist die Familie zum ersten Mal für Vorstellungen in Schraplau zu Gast. Und es sei für ihn und seine Frau erst der fünfte Veranstaltungsort nach dem langen Corona-Lockdown. „Vor Corona waren wir ein Zirkusunternehmen“, berichtet der junge Mann weiter, der bereits in der achten Generation im Darstellergewerbe tätig ist.

„Corona hat uns in die Knie gezwungen“, sagt Schubert. Seinen Angaben zufolge musste die Familie das große Zirkuszelt und mehrere Hüpfburgen verkaufen. Nun touren er und seine Frau als Märchentheater mit Hohensteiner Handspielpuppen durch Deutschland. „Wir müssen ja schauen, dass wir über die Runden kommen“, erklärt Jonny Schubert.

„Kasperltheater mögen auch die Erwachsenen immer wieder gerne sehen“

Vorrangig für Kinder ist ihr Puppentheater gedacht, doch auch erwachsene Gäste sind herzlich willkommen, wie die Schausteller sagen. „Kasperltheater mögen auch die Erwachsenen immer wieder gerne sehen“, weiß Jonny Schubert. Es wecke die Erinnerung an die eigene Kindheit.

Beim Premierenauftritt am Donnerstag in Schraplau hat die Schaustellerfamilie schon viele Kinder, Eltern und Großeltern mit dem Stück vom Grüffelo und der kleinen Maus begeistert. Noch bis Sonntag, 8. August, ist das Puppentheater in der Stadt im Weida-Land.

Theaterstück dauert circa 30 Minuten

An diesem Freitag und Samstag finden die Vorstellungen jeweils um 16 Uhr statt. Am Sonntag gibt es zwei: eine um 11 Uhr und die zweite um 14 Uhr. Das Theaterstück dauert circa 30 Minuten. Die Schuberts hoffen, dass am Wochenende möglichst viele Eltern und Großeltern mit ihren Kindern und Enkeln zu den Vorstellungen nach Schraplau kommen.

Wer die in den Kindergärten, Grundschulen, Geschäften in und um Schraplau verteilten Ermäßigungskarten oder diesen Zeitungsausschnitt mitbringt, bekommt beim Eintritt einen Nachlass von 1 Euro pro Person. In der nächsten Woche zieht die Schaustellerfamilie weiter. Wie Jonny Schubert sagt, gastieren sie mit ihrem Puppentheater ab dem kommenden Donnerstag in der Lutherstadt Eisleben, eine Woche später in Beesenstedt und danach in Braunsbedra.