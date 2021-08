Autofahrerin bei Unfall nahe Querfurt schwer verletzt

Querfurt/MZ - An der Kreuzung B180/L172 bei Querfurt hat sich am Montag gegen 6.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw ereignet. In der Folge des Zusammenstoßes durchbrach der Lkw eine Leitplanke und kippte im Straßengraben um.

Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall die Autofahrerin schwer und der Lkw-Fahrer leicht verletzt. Die Fahrerin war laut der Feuerwehr in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und wurde von den Einsatzkräften mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wagen befreit. Beide Fahrer kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Kreuzung wurde zur Unfallaufnahme gesperrt.