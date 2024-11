Sie ist Ansprechpartnerin für die Kinder und Jugendlichen und im Austausch mit den Lehrern: Marie Albrecht (26) ist Schulsozialarbeiterin an der Gemeinschaftsschule in Harzgerode. Was sie macht und was sich seit ihrer Schulzeit verändert hat.

Zurück an die alte Schule in Harzgerode: Warum für Marie Albrecht kein Tag wie der andere ist

Harzgerode/MZ. - Wenn Marie Albrecht auf Arbeit kommt, weiß sie oft noch nicht, was der Tag bringt. In Einzelgesprächen, Gruppengesprächen, im Austausch mit den Lehrern. Mal geht sie mit in den Unterricht, wie neulich in der fünften Klasse, „um zu gucken, wie die Schüler miteinander sind“. An anderen Tagen stehen Projekte an: Anti-Mobbing, Teambuilding.