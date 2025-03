In der Einwohnerfragestunde im Stadtrat wünscht sich ein Güntersberger eine Lösung vor Ort. Wie die Enwi darauf reagiert, wie und wo Gartenabfälle entsorgt werden können und wie weit die Planungen für den neuen Wertstoffhof in Harzgerode sind.

Wohin mit den Gartenabfällen? Warum nicht in jedem Dorf im Harz ein Container aufgestellt werden kann

Eine Lösung vor Ort für die Entsorgung für Gartenabfälle würde sich so mancher Harzer wünschen.

Güntersberge/MZ. - Wohin mit den Bioabfällen aus dem Garten? Wohin mit Baum- und Strauchschnitt, Laub und was sonst noch anfällt? Ob nicht wenigstens die Saison über die Möglichkeit bestehe, im Ort einen Platz für den zu entsorgenden Grünschnitt zu schaffen – danach erkundigte sich unlängst ein Güntersberger in der Einwohnerfragestunde im Stadtrat. Wir haben die Frage weitergereicht an die Enwi, die Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz.