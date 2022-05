Wo der Zweckverband Ostharz im Jahr 2022 Bauarbeiten plant

Das Unternehmen will im kommenden Jahr sowohl im Trink- als auch im Abwasserbereich weiterbauen.

Quedlinburg/MZ - Der Fördermittelbescheid ist da, im kommenden Jahr soll es losgehen: In Treseburg soll eine Kläranlage gebaut werden, in der künftig die Abwässer aus Treseburg und Altenbrak gereinigt werden. Und Baustart soll auch für die Kanalnetze in den beiden Orten sein.