Windenergie im Harz Strom aus 250 Metern Höhe: Was auf Einwohner in Falkenstein/Harz zukommt

Das große Repowering steht bevor: Die Juwi-Gruppe will in Reinstedt 20 alte Windenergieanlagen durch 13 neue ersetzen, der Großteil davon ist 250 Meter hoch und produziert deutlich mehr Strom. Das Unternehmen aus Rheinland-Pfalz spricht von 80 statt bislang knapp 28 Megawatt. Wann gebaut wird und was das für die Stadt Falkenstein bedeutet.