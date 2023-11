Am Samstag müssen die Füchse gegen den SC DHfK Leipzig ran. Was der Coach über die Gäste denkt.

Quedlinburg/MZ. - Wenn der Tabellenführer zum Dritten kommt, darf man getrost von einem Spitzenspiel reden. Das der 2. Bundesliga Floorball steigt an diesem Samstag, 18 Uhr, in der Bodelandhalle. Dort erwarten die TSG Füchse Quedlinburg den SC DHfK Leipzig. Ligaprimus der Staffel Ost. Die Sachsen blieben in dieser Saison bislang ohne Punktverlust und auch im Cupwettbewerb stehen sie nach einem 7:6 Heimsieg gegen den Blau-Weiß 96 Schenefeld wie die Füchse im Achtelfinale des Floorball-Deutschland-Pokals. Quedlinburg rangiert aktuell mit fünf Punkten weniger auf dem dritten Tabellenplatz und möchte mit einem Erfolg am Samstag den Abstand verkürzen.