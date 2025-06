Wer hilfe- und pflegebedürftige Menschen im Alltag unterstützt, kann eine Aufwandsentschädigung bekommen. Wie das möglich ist, erklärt das Sozialzentrum Bode in Thale. Es ist nun ein offizieller Servicepunkt von der Nachbarschaftshilfe Sachsen-Anhalt im Landkreis Harz.

Sozialzentrum Bode in Thale

Symbolischer Start des neuen Servicepunkts für Nachbarschaftshilfe mit der Übergabe eines Schildes: Stefanie Hamacher (von links) und Sarah Poppe vom Verein Prävention im Alter sowie Doreen Scholz und Cornelia Braune vom Sozialzentrum Bode in Thale.

Thale/MZ. - Einkäufe erledigen, beim Umgang mit dem Mobiltelefon helfen, zu Verabredungen, Ärzten und Behörden begleiten, vorlesen, gemeinsam kochen und backen, im Garten helfen, Spaziergänge und Ausflüge unternehmen: Doreen Scholz hat viele Beispiele aufgelistet, was ehrenamtliche Nachbarschaftshelfer mit hilfe- und pflegebedürftigen Menschen machen können. Die neue Mitarbeiterin im Sozialzentrum Bode (SZB) in Thale ist für die Bereiche Quartiersentwicklung und Nachbarschaftshilfe zuständig. Das SZB ist jetzt ein offizieller Servicepunkt der Nachbarschaftshilfe Sachsen-Anhalt. Der zweite im Landkreis Harz nach der Diakonie in Halberstadt.