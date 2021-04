Wie ein neuer Hausarzt gefunden wurde

Ermsleben - „Ja, aufzuhören ist schwer. Aber die Zeit ist ran“, sagt Dr. Helga Wagner. 30 Jahre lang hat sie ihre Hausarztpraxis in Ermsleben geführt, seit 38 Jahren ist sie ärztlich tätig. Zuletzt sei es besonders schwer gewesen, sagt die Allgemeinmedizinerin, die in den Ruhestand geht: zu wissen, dass sie ihre Praxis schließen wird, aber kein Nachfolger gefunden ist. „Umso glücklicher bin ich, dass es sich so gestaltet hat.“

„Vor 14 Tagen, drei Wochen haben wir noch gefiebert“, sagt Klaus Wycisk, Bürgermeister der Stadt Falkenstein/Harz. „Jetzt sind wir hier mit einem glücklichen Gefühl“, setzt er hinzu, als er gemeinsam mit der Ermslebener Ortsbürgermeisterin Kristin Eichmann-Rank und Hauptamtsleiter Gerald Schulze in Wagners Praxis steht:

Die drei wollen die Ärztin in den Ruhestand verabschieden - und ihren Nachfolger in der Praxis willkommen heißen. Der Internist und Rheumatologe Dr. Artur Operhalski wird als Hausarzt in Ermsleben arbeiten.

„Wir sind glücklich, dass es sich so zum Positiven gewendet hat“, sagt die Ortsbürgermeisterin. Etwa anderthalb Jahre habe die Suche gedauert. Hausärzte fehlen im Landkreis: 143 Fachärzte für Allgemein- und Innere Medizin arbeiten nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen-Anhalt als Hausärzte.

Landesausschuss sieht Unterversorgung im Raum Wernigerode und Halberstadt

29 weitere Ärzte könnten sich nach Angaben der KV im Landkreis niederlassen; der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat für die Bereiche Wernigerode und Halberstadt eine drohende Unterversorgung festgestellt.

„Es gibt einen riesigen Mangel an Hausärzten“, sagt Helga Wagner. In ihren Augen ist das auch ein politisches Problem, das erst in den letzten Jahren mit „verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten“ angegangen werde. Doch bevor beispielsweise junge Allgemeinmediziner als Hausärzte in der Region ankämen, seien ihre Vorgänger dort schon in Rente.

„Als Ortschaftsrat waren wir bemüht, die ärztliche Versorgung aufrechtzuerhalten, aber es hat sich niemand gefunden, der die Praxis übernehmen könnte“, schildert die Ortsbürgermeisterin das Problem. „Dann hat sich die Kassenärztliche Vereinigung gekümmert.“

Die KV arbeitet „auf sehr unterschiedliche Weise mit Kommunen und Landkreisen zusammen“, sagt ein Sprecher. „Es bestehen beispielsweise Kooperationen mit Kommunen mit dem Ziel, die Niederlassung von Ärzten zu unterstützen.

„Teilweise werden diese Eigeneinrichtungen später von den angestellten Ärzten als eigene Praxis übernommen.“ KV Sachsen-Anhalt

Kommunen helfen bei der Suche nach Praxisräumlichkeiten, Wohnraum für Ärzte und ähnlichem. Arztpraxen, die einen Nachfolger suchen, können sich in der Praxis- und Kooperationsbörse eintragen lassen, um die Suche nach einem Nachfolger zu unterstützen.“

Für Ermsleben ist der nun gefunden. Artur Operhalski wechselt nicht nur vom Ameos-Klinikum in Aschersleben - dort hat er die vergangenen 17 Jahre gearbeitet - nach Ermsleben. Er arbeitet künftig als Hausarzt: „Das ist eine Umstellung, ein ganz anderes Arbeiten“, sagt er.

Operhalski wird als Angestellter der Kassenärztlichen Vereinigung tätig sein, die die Praxis selbst übernimmt und „als Eigeneinrichtung mit angestellten Ärzten und nichtärztlichem Personal“ betreibt, wie der Sprecher erklärt. Kein Einzelfall: „Teilweise werden diese Eigeneinrichtungen später von den angestellten Ärzten als eigene Praxis übernommen. Teilweise bleiben die Ärzte aber auch dauerhaft bei der Kassenärztlichen Vereinigung angestellt tätig.“ (mz/ku)