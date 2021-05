Wie der Stadtrat um die Zukunft kämpft

Quedlinburg - Der Stadtrat Quedlinburg stärkt Schüler, Eltern und Lehrer der Gemeinschaftsschule Gernrode in deren Kampf um den Erhalt ihrer Schule. Er fordert den Landkreis Harz als Schulträger auf, bei der neu zu beschließenden weiteren Schulentwicklungsplanung die Bildungsangebote der Stadt, „insbesondere der Gemeinschaftsschule Hagenberg in Gernrode, zu sichern“.

Einen entsprechenden gemeinsamen Antrag der CDU- und der FDP-Ortschaftsfraktion hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Zugleich beschloss er, den Oberbürgermeister der Stadt bei seinen Gesprächen mit dem Landkreis zu unterstützen, „eine langfristige und einvernehmliche Lösung zur langfristigen Sicherung der Bildungsangebote zu finden“.

Es gehe, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Ulrich Thomas, der den Antrag einbrachte, nicht nur um eine Schule. An diesem Standort gebe es mehrere Schulformen. Und gerade der Gedanke, hier verschiedene Gruppen zusammenzubringen – auf dem Hagenberg gibt es eine Grund-, die Gemeinschafts- und eine Förderschule für geistig Behinderte - , sei „ein besonderer Gedanke“.

Mit einem Beschluss des Antrages sende der Stadtrat ein Signal zum einen „an Schüler, Eltern, Pädagogen und alle Betroffenen, dass wir hinter ihnen stehen und sie unterstützen“, sagte Thomas. Zum anderen sei es ein Signal, dass der Stadtrat den Kreistag bitte, bei der weiteren Schulentwicklungsplanung so zu verfahren, dass an dem Standort in seiner Gesamtheit, an diesem Campus, der einmalig sei, nicht gerüttelt werde – „bei allen Schwierigkeiten, die man wahrnehmen kann“.

In einem Arbeitspapier der Kreisverwaltung zur Beratung zur weiteren Schulentwicklungsplanung ist als eine Variante aufgeführt, die Gemeinschaftsschulen Gernrode und Harzgerode am Standort Harzgerode zu fusionieren. Das so frei werdende Schulhaus auf dem Hagenberg könnte der Förderschule zur Verfügung gestellt werden, in der es große Platzprobleme gibt, es schon jetzt an mehreren Unterrichtsräumen fehlt (die MZ berichtete).

In einer emotionalen Rede erinnerte Detlef Kunze (UWG), ehemaliger Bürgermeister bzw. Ortsbürgermeister Gernrodes und selbst viele Jahre Lehrer an der Sekundar- und Gemeinschaftsschule, an das Entstehen des Schulzentrums auf dem Hagenberg. Er kennzeichnete die Gemeinschaftsschule als eine Bildungseinrichtung, die durch ihr Konzept überzeuge und von vielen Schülern besucht werde, die aus Einzugsbereichen anderer Schulen kämen.

Dass die Förderschule für Geistigbehinderte „von Anfang an zu klein gebaut war, ist nicht unsere Schuld“, sagte Detlef Kunze. Die Lösung dieses Problems sah er in einer Erweiterung der Förderschule. Das Angebot des Oberbürgermeisters liege vor, „die Stadt Quedlinburg kann sofort ein Grundstück zur Verfügung stellen“, so Kunze.

Lars Kollmann (FDP), der auch im Kreistag mitarbeitet, berichtete, dass zur Schulentwicklungsplanung und zu der Idee für die Gemeinschaftsschule im nächsten Bildungsausschuss des Kreistages beraten wird. „Meine Hoffnung und die Hoffnung vieler anderer ist, dass der Landkreis diese Idee von sich aus wieder verwirft.“

Lars Kollmann: Gemeinschaftsschule ist auch Thema im Bildungsausschuss des Kreistages. M. Junghans

Seit Bekanntwerden der Überlegungen beim Landkreis - die Verwaltung betont, dass es nur eine Variante sei - gibt es vor Ort Widerstand gegen diese Idee. Und Engagement für den gemeinsamen Erhalt aller drei Schulen. So forderten beispielsweise die Ortsbürgermeister von Gernrode und Bad Suderode, Manfred Kaßebaum (CDU) und Gerd Adler (VGS), den Erhalt des kompletten Bildungsangebotes am Standort Hagenberg und unterstrichen die Inklusion, die hier durch die Schulen gemeinsam gelebt werde.

Die Schul- und Kreiselternratsvorsitzende Simone Weniger hat Unterschriftensammlungen für den Erhalt der Gemeinschaftsschule am Standort Gernrode gestartet. Wie sie in der Einwohnerfragestunde des Stadtrates berichtete, hätten die Online-Petition bereits mehr als 500 Bürger unterschrieben, auf den Papierlisten seien es rund 700.

Simone Weniger kündigte weiteres Engagement an. „Es ist mir unbegreiflich, wie man die Idee haben kann, 274 Schüler aus dieser Schule wegzuschicken und sie woanders hinzufahren“, sagte sie. Zum Erhalt der Gemeinschaftsschule Gernrode findet am Freitag, 7. Mai, ab 18 Uhr auf Facebook eine Diskussionsrunde mit Simone Weniger, der Vorsitzenden des Kreiselternrates, und der Landtagsabgeordneten Monika Hohmann (Linke) statt. (mz)