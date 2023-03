„Deutschland hat wieder eine Flüchtlingskrise“, sagt der Harz-Landrat. Daher erwägt der Landkreis, Flüchtlinge in der Ex-Kinderklinik in Wernigerode unterzubringen. Nicht nur die Stadt ist dagegen.

Widerstand gegen Flüchtlinge in früherer Kinderklinik in Wernigerode

Die ehemalige Kinderklinik in der Steinbergstraße in Wernigerode besteht aus zwei Gebäuden − einem Fachwerk-Altbau und dem neueren Anbau aus Beton. Jetzt könnte aus den leerstehenden Gebäuden eine Flüchtlingsunterkunft werden.

Wernigerode - Ein schriller Pfeifton hallt Donnerstagmorgen durch die Steinbergstraße in Hasserode. Die Frau, die gerade in ihrem Garten arbeitet, schaut rüber und winkt ab: „Seit die Kinderklinik vor anderthalb Jahren geschlossen wurde, springt die Alarmanlage immer wieder an.“ Nach einer Minute ist Ruhe. Zumindest für den Moment. Denn schon bald könnten Flüchtlinge in der einstigen Kinderklinik des Harzklinikums untergebracht werden. „Unsere Grundstücke“, sagt die Frau, die seit mehr als 60 Jahren hier wohnt, „können wir dann wohl verkaufen.“ Hier wolle dann doch niemand mehr wohnen, glaubt sie.