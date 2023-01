Am Sonntag reisen die Männer vom Wolfsberg zum Rückrundenstart nach Sachsen und haben etwas gut zu machen.

Westerhausen: Was Bischofswerda den Harzern voraus hat

Kapitän Florian Köhler ist mit Westerhausen in Bischofswerda gefordert.

Westerhausen/MZ - Das wird ein langer Sonntag. 7.15 Uhr fährt der Bus auf dem Wolfsberg ab. Zwölf, vielleicht auch erst 13 Stunden später, wird er wieder hinaufrollen. Marco Wagner, Westerhausens Trainer, nimmt es gelassen. „Das ist nun mal so in der Oberliga“, sagt er vor dem Spiel beim Bischofswerdaer FV 08 am Sonntag.