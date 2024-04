Flucht aus der Lebensgefahr: Mahmoud kann sich von Rafah im Gaza-Streifen nach Ägypten in Sicherheit bringen − auch dank Spenden aus dem Harz. Warum es so schwierig war, ihm zu helfen.

Glückliche Ankunft in Ägypten: Nach fast sechs Wochen kann Mahmoud seinen Sohn wieder in den Arm nehmen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode/Rafah. - Die letzten Tage waren kaum mehr zu ertragen: Tod, Hunger, Leid und Verzweiflung überall in Rafah, dem Ort im Süden des Gazastreifens, wo palästinensische Flüchtlinge dicht zusammendrängt Schutz suchen. Mittendrin in dieser real gewordenen Hölle leben Mahmoud, dessen Nachnamen wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen, und seine Eltern. „Wenn wir nicht durch Bomben sterben, dann sterben wir auf jeden Fall durch den Hunger“, schreibt der 38-jährige Palästinenser per WhatsApp in einer von seinen Hunderten Nachrichten an seine Freundin Regina Bernhardt, 61, in Wernigerode.