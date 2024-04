Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ermsleben/MZ. - Mit einem symbolischen Spatenstich ist gestern der Startschuss für den Bau einer rund 2.500 Quadratmeter großen Produktionshalle der Tonfunk GmbH in Ermsleben gefallen. In der Halle sollen vor allem elektronische Baugruppen in mehreren Lackierstraßen mit einem Spezialverfahren lackiert werden, um sie vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und Staub zu schützen. Eingesetzt werden diese Baugruppen etwa in Windkraftanlagen. Darüber hinaus werden Baugruppen und -teile mit Robotertechnik verklebt, um sie dann in Fahrzeugen oder anderen anspruchsvollen Systemen einzusetzen.