Thale/MZ. - „Sozusagen ein soziales Zentrum für das Sozialzentrum“: Thales Bürgermeister Maik Zedschack (CDU) war zu Gast bei der offiziellen Eröffnung der neuen Räume des Sozialzentrums Bode (SZB). Dieses hat nun am Musestieg seinen Hauptstandort; es bildet gemeinsam mit dem benachbarten SZB-Jugendzentrum „Sputnik“ einen großen, zentralen Anlaufpunkt für alle Einwohner.

Die untere Etage der ehemaligen Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) – das Gebäude gehört der Stadt – wurde „in den vergangenen Monaten modernisiert und rund 130.000 Euro für die sozialen Belange unserer Menschen investiert“, berichtet Zedschack. Unter anderem entstanden helle Beratungsräume, die das SZB für Bürgerservice und Migration sowie für die Bereiche Hilfen zur Erziehung und Täter-Opfer-Ausgleich verwende. „Außerdem wurden zwei Veranstaltungsräume für Senioren- und Aktivgruppen als auch für Kinder- und Jugendveranstaltungen fertiggestellt.“

Das Sozialzentrum sei „die wichtigste soziale Säule für die Stadt“, sagt der Verwaltungschef weiter. Dem schließt sich Stadtratspräsidentin Cornelia Sieker im Namen der Stadträte an: Alle würden von der Arbeit des SZB profitieren, „weil soziale Verwerfungen, die teilweise in anderen Städten eine große Rolle spielen und zu sozialem Unfrieden führen, in unserer Stadt weitestgehend“ ferngehalten würden. Das Sozialzentrum in Thale sei über Jahrzehnte zu einer sehr wichtigen Institution geworden.

Bislang war der Hauptstandort in der Karl-Marx-Straße; der große Umzug war Mitte Juni, der Betrieb startete größtenteils im Juli. Es mussten aber noch einige Restarbeiten durchgeführt werden. Jetzt sind die Räume samt Küche und großer Kleiderkammer fertig. Zedschack dankt den heimischen Bau- und Planungsfirmen, SZB-Geschäftsführerin Cornelia Braune und ihrem Team für das große Engagement, dem Gebäudemanagement der Stadt Thale für die Planung sowie allen Helfern.