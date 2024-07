Jeannette Schmöller aus Westerhausen verlor ihren kleinen Sohn Julius. Um die Trauer zu bewältigen, begann sie zu schreiben. Was dadurch entstanden ist.

Jeannette Schmöller mit ihren drei Kinderbüchern in Westerhausen. Ende September wird sie ihre Werke bei den nächsten Kinderbuchtagen in Goslar vorstellen.

Westerhausen. - Jeannette Schmöller ist gelernte akademische Sprachtherapeutin. In ihrer Freizeit betätigt sie sich als Kinderbuchautorin. Geschrieben habe sie schon in der Schule sehr gern, doch bis zum ersten eigenen Buch bedurfte es einiger Jahre. Und eines schweren Schicksalsschlages. Die in Westerhausen verwurzelte Frau verlor im Jahr 2010 ein Kind. Julius wurde nicht lebensfähig geboren. Teil der eigenen Trauerbewältigung war das Schreiben.