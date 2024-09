Timmenrode. - Schon wenn man am Samstag das Ortsschild passierte, fielen einem die vielen Autos auf, die an den Straßenrändern in Timmenrode parkten, die kleinen Gruppen auf den Gehwegen und die Luftballons, die vereinzelt an Zäunen oder Gartentoren hingen. Denn für den Tag hatten sich die Timmenröder wieder Gäste in ihr Dorf eingeladen. Zum mittlerweile vierten Mal fand der Haus- und Hofflohmarkt statt, der vom örtlichen Dorfclub organisiert wurde. Und es ist nicht die letzte Veranstaltung, die der Club in nächster Zeit plant.

