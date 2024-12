Auf dem Stiftshof in Gernrode fand mit „Advent im Stiftshof“ wieder ein besonderer Weihnachtsmarkt statt. Was es für Groß und Klein zu entdecken gab.

„Advent im Stiftshof“ mit Bildergalerie: Was die Besucher in Gernrode erlebt haben

Gernrode/MZ - Trubel und Markttreiben herrschen schon direkt nach der Eröffnung von „Advent im Stiftshof“ in Gernrode: Besucher stoßen mit Glühwein, Eier- oder Kinderpunsch an, sie entdecken an Ständen in und vor der Stiftskirche St. Cyriakus Selbstgemachtes wie Marmelade, Holzspielzeuge oft mit Rädern, Dekorationsartikel wie Kerzen und kleine Engel.

Die Spielleute von SV Germania vor der Stiftskirche St. Cyriakus. (Foto: Sonnemann)

Zur Eröffnung von „Advent im Stiftshof“ spielt der Posaunenchor der Kirchengemeinde. (Foto: Sonnemann)

Doch zunächst warteten viele Besucher vor dem Tor – wo die Spielleute von SV Germania ihren Essens- und ihren Getränkestand hatten – auf die offizielle Eröffnung. „Advent im Stiftshof“ habe, sagte Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) bei der Begrüßung, eine lange Tradition, sei Beständigkeit, die vor allem in unsicheren Zeiten wichtig sei. Ruch stand in Doppelfunktion „hier am Fuße des Turms der schönsten Kirche im Landkreis Harz“: Er ist Aufsichtsratsvorsitzender der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH. Die QTM ist Veranstalterin im Rahmen der Adventsstadt, die örtliche Kirchengemeinde Mitorganisatorin des besonderen Weihnachtsmarktes in Gernrode.

Am Feuer im Stiftshof kann man sich gemütlich zusammenkuscheln. (Foto: Sonnemann)

Pfarrer Andreas Müller (von links), Ortsbürgermeister Lars Kollmann und Oberbürgermeister Frank Ruch begrüßen die Besucher vorm Tor. (Foto: Sonnemann)

Mit einem Miniaturpochwerk, auch Schlagwerk genannt, knacken Kinder und Erwachsene Walnüsse. (Foto: Sonnemann)

Oberbürgermeister Frank Ruch und Ortsbürgermeister Lars Kollmann schneiden den Stollen an. (Foto: Sonnemann)

Pfarrer Andreas Müller machte auf die Losung für das dritte Adventswochenende aufmerksam: „Mache dich auf und werde Licht“ – damit sei auch gemeint, sein Herz für andere Menschen zu öffnen. Symbolisch trug Müller eine Lichterkette über dem Herzen. Dann ließ er die großen Tore öffnen. Mit den musikalischen Spielleuten voran, betraten die Gäste den geschmückten Stiftshof.

An den Ständen vom Gernröder Kulturverein „Andreas Popperodt“ gibt es Selbstgemachtes. (Foto: Sonnemann)

Kinderpunsch wird über dem offenen Feuer zubereitet und dann ausgeschenkt. (Foto: Sonnemann)

Zu kaufen gibt es unter anderem Holzspielzeug. (Foto: Sonnemann)

Im Stiftshof fanden sich auch die Verkaufshütten des Kulturvereins „Andreas Popperodt“. Seit dem Sommer haben Männer die Hütten gründlich saniert, damit sie wieder schick sind zu Advent im Stiftshof.