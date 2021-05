Warum einige Wände goldgelb schimmern

Quedlinburg - Wofür der kleine Raum einst genutzt worden ist, das ist nicht wirklich klar. Mal wird er Teezimmer, mal Ankleide- und mal geheimes Zimmer genannt, sagt Uta Siebrecht, Leiterin der städtischen Museen und Archive der Stadt Quedlinburg. Fest steht: Er gehörte zum Privatbereich der Äbtissinnen in den Stiftsgebäuden auf dem Schlossberg.

Nach der Aufhebung des Stifts, der Übernahme in preußischen Besitz und nicht zuletzt mit dem Umbau der Gebäude zum Museum ist hier viel verändert worden – auch an den Wänden. Doch in diesem kleinen Raum ist nach einer ersten Einschätzung von zwei Textilrestauratorinnen Wandbespannung aus dem 18. Jahrhundert und damit aus der Stiftszeit erhalten geblieben.

Im alten musealen Rundgang ist der Raum etwas stiefmütterlich behandelt worden, erklärt die Museumsleiterin. Er sei zwar mit wunderschönen Rokoko-Möbeln bestückt gewesen, die textilen Wandbespannungen aber hätten keine Beachtung gefunden.

Dass diese „etwas Spannendes“ seien, habe Diplomrestauratorin Andrea Knüpfer schon lange gewusst, fügt Uta Siebrecht mit einem Schmunzeln hinzu. Mit der aktuell laufenden Sanierung der Gebäude und der Neugestaltung des Museums bestand die Möglichkeit, sowohl die bräunlich-graue Bespannung an drei Wänden als auch jene mit großen floralen Motiven an der Nordwand genauer zu untersuchen.

Arbeit an der Wandbespannung, die wohl aus dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts stammt: Während Andrea Knüpfer (vorn) eine kleine Fläche des Leinens vorsichtig mit einem speziellen Schwamm reinigt, kennzeichnet Christine Supianek-Chassay eine Befundstelle. Fotos: Petra Korn

Mit Andrea Knüpfer aus Halle und ihrer Kollegin Christine Supianek-Chassay aus Erfurt „haben wir zwei Diplomrestauratorinnen gewinnen können, die hochspezialisiert sind in allen textilen Fragen“, freut sich Uta Siebrecht.

Nun gibt es erste Ergebnisse: So besteht die gemusterte Bespannung, die an den drei Wänden sichtbar ist, aus Leinen. „Solche Leinenbespannungen sind nicht häufig erhalten“, sagt Andrea Knüpfer. Für eine Altersbestimmung „tastet man sich über Mustervergleiche heran“ - über die wesentlich mehr erforschten Wandbespannungen aus Seide.

Laut dieser könnte die Leinenbespannung aus dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts stammen, sagt Andrea Knüpfer. „Die Formensprache ist schon ziemlich eindeutig.“ Dabei sind die floralen, dunkler erscheinenden Muster kein Druck, wie Christine Supianek-Chassay festgestellt hat:

Der Stoff ist gaufrierkalandriert; das heißt, das Muster wurde über Walzen in den Stoff hineingepresst. „Je nach Lichteinfall schimmert es dann mehr oder weniger.“ „Was man jetzt sieht“, ergänzt Andrea Knüpfer, „ist der Feinstaub der vergangenen 300 Jahre.“ Abgelagert in dem in das Leinen hineingepressten Muster, erscheint dieser auf den ersten Blick wie Farbe.

Die Restauratorinnen haben eine kleine Fläche des Stoffes mit einem speziellen Schwamm gereinigt. Dort zeigt sich das Leinen nun in einem goldenen Gelbton. „Es macht Freude“, sagt Andrea Knüpfer. Was die beiden Restauratorinnen ebenfalls festgestellt haben: Der Stoff ist eine Zweitverwertung: „Er wurde so zusammengenäht, dass er in den Raum passt“, erläutert Christine Supianek-Chassay.

Im 1558 fertiggestellten Residenzbau befand sich das Schlafhaus, zu dem auch das kleine Zimmer gehörte, sagt Uta Siebrecht. 1718 trat Marie-Elisabeth von Schleswig-Holstein-Gottorf ihr Amt als Äbtissin im Stift an, die umfangreiche Umbauten vornehmen ließ. Zu vermuten sei, dass auch das kleine Zimmer in jener Zeit mit der Leinenbespannung ausgestattet wurde, sagt Uta Siebrecht.

Spannendes förderte auch die erste Untersuchung der mit großen floralen Motiven wie Mohn oder Knorreiche bedruckten, ebenfalls sehr bräunlichen Bespannung an der Nordwand zutage: „Als wir am oberen Rand ein Stück Leiste abgemacht haben, haben wir gesehen, dass der Stoff sehr hell war und sehr farbenfreudig bedruckt“, erklärt Andrea Knüpfer.

Rot, lila, sehr viele Grünschattierungen – einen solchen „Quantensprung“ bei der Gestaltung mit Blumen und wilden Mustern sowie der Farbigkeit habe es Mitte des 18. Jahrhunderts gegeben. Zu vermuten sei, dass die Bahnen dieses Baumwollstoffes aufgeklebt wurden, weil sie brüchig wurden, und dass man für die Gestaltung dieser Fläche „Teile von anderen Wänden genommen hat, sodass man wenigstens eine schöne Wand hinbekommt“, erklärt Andrea Knüpfer.

Beim Abnehmen der Leisten zeigte sich aber noch mehr: Unter der Baumwollschicht an dieser Wand ist eine aus heller Seide, erklärt Christine Supianek-Chassay. Diese habe farbige Streifen – sechs schmale abwechselnd mit zwei breiten. „Ob dazwischen noch andere Muster sind, können wir nicht sagen.“ Und unter dieser Seidenschicht ist wiederum die Wandbespannung aus Leinen zu erkennen.

Der Baumwollstoff – der Stoff oder die Fasern kamen vermutlich aus Indien, wurden aber hier bedruckt – könnte aus der Zeit Ende des 18. Jahrhunderts stammen, so die beiden Restauratorinnen. Sie suchen nun unter anderem in der Kunstgeschichte weiter nach Vergleichsmöglichkeiten, um die Baumwollbespannung näher datieren zu können. „Und dann ist da noch die Frage: Wie passt die Seide dazwischen?“, sagt Christine Supianek-Chassay. s Quedlinburg

Unter der Baumwollbespannung ist noch eine aus heller Seide mit farbigen Streifen - und darunter die aus Leinen. (Foto: Petra Korn)

Für ihre Untersuchungen können die beiden Restauratorinnen nur die schmalen, an den Rändern zu sehenden Streifen nutzen. Abnehmen können sie die Baumwollebene nicht. „Sie ist extrem empfindlich, das bröselt nur so weg“, beschreibt Christine Supianek-Chassay. „Dass das 300 Jahre gehalten hat, das ist schon spektakulär“, macht Andrea Knüpfer mit Blick auf die Gestaltung der Wände in dem Zimmer deutlich.

Neben weiteren Untersuchungen ist auch Ziel, ein Restaurierungskonzept für die Wandbespannungen zu erarbeiten. „Wir wollen sie reinigen, sichern, dass sie weitere Generationen überdauern, und vielleicht noch ein bisschen herauskitzeln, wie es ausgesehen hat“, sagt Uta Siebrecht. Und weil das an den Originalen nicht möglich ist, in einer anderen Form zeigen – vielleicht digital –, welche Farben die Stoffe an den Wänden früher hatten. „Dieser Raum wird ein kleines Fenster in das 18. Jahrhundert“, so die Museumsleiterin.

Für das Untersuchen, das Erfassen der Befunde und das Erarbeiten eines Restaurierungskonzeptes steht Fördergeld im Rahmen der musealen Neugestaltung auf dem Stiftsberg zur Verfügung. Für das Umsetzen des Konzeptes muss noch auf die Suche nach einer Finanzierung gegangen werden, sagt Uta Siebrecht. (mz)