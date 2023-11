An diesem Samstag bestreiten Fortunas Männer ihren ersten Heimspieltag. Wer die Kontrahenten sind und was diese auszeichnet.

Tilo Hinz (links) steht dem Ballenstedter Trainer an diesem Samstag nicht zur Verfügung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ballenstedt/MZ. - „Die Halle kann die Hölle sein. Da haben die Gegner schon Respekt“, sagt Steffen Böse. Der Trainer von Fortuna Ballenstedt trifft am ersten Heimspieltag der Landesoberliga Volleyball auf die Spitzenteams aus Magdeburg. Spitzenteams? Tatsächlich stehen an diesem Samstag zwei Partien an. Denn der Landesverband hat sich das Saarländer Modell zu eigen gemacht. Nach dem treffen die gastgebenden Mannschaft immer auf zwei Kontrahenten, statt wie früher einen. Das spart Spieltage und vor allem auch Schiedsrichterkosten.