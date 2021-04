Warum das Testzentrum umzieht

Quedlinburg/Halberstadt - Die Stadt Quedlinburg gibt den Standort ihres Testzentrums auf dem Parkplatz der Stadtwerke auf. Das sagte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates. Ab Freitag würden Corona-Schnelltests am Marschlinger Hof durchgeführt, das dort eingerichtete Testzentrum sei täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Wie Ruch erklärte, habe es Kritik am bisherigen Standort gegeben: Er sei zu weit entfernt vom Stadtzentrum und wegen der derzeitigen Straßenbauarbeiten und Umleitungen schwer zu erreichen. Im Verlauf der kommenden Woche wolle man sehen, wie sich der Testbedarf entwickle und welche Auswirkungen die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes auf das Harzer Modellprojekt zur Öffnung der Außengastronomie habe.

Beim Thema Impfstoff sagte Ruch, dass mit dem Landkreis entschieden werden soll, ob die dezentralen Impfzentren weiter arbeiten sollen oder ob es ausreicht, Impfungen im zentralen Impfzentrum des Landkreises in Quedlinburg, sowie bei den Haus- und Fachärzten vorzunehmen.

Ende April, Anfang Mai könnten alle über 80-Jährigen, die einer Schutzimpfung zugestimmt haben, mit der zweiten Dosis versorgt sein. Je nachdem, wie viel Impfstoff zur Verfügung steht, könne die Stadt dann beginnen, Impfeinladungen an die über 70-Jährigen zu verschicken. Ruch sagte außerdem, er habe die Hoffnung, „dass wir Anfang Mai aus den Prioritäten rauskommen“.

Bis Mittwoch haben laut Kreisverwaltung 30.481 Menschen im Kreis (14,29 Prozent) ihre Erst- und 14.266 Menschen (6,69 Prozent) ihre Zweitimpfung erhalten. Aktuell gibt es 830 Fälle an Covid-19-Erkrankungen. Dem Gesundheitsamt waren bis Donnerstagmittag 70 weitere positive Corona-Testergebnisse gemeldet worden.

Die Neuinfektionen traten auf in Ballenstedt (3), Blankenburg (2), der Stadt Falkenstein/Harz (1), Halberstadt (21), Harzgerode (1), der Gemeinde Huy (2), Ilsenburg (4), der Gemeinde Nordharz (6), der Stadt Oberharz am Brocken (5), Osterwieck (5), Quedlinburg (2), Thale (3), der Verbandsgemeinde Vorharz (2) und Wernigerode (13). Im Landkreis sind damit seit Ausbruch der Pandemie 6.886 Personen positiv auf das Virus getestet worden. Der Inzidenzwert beträgt 178,14. In Quarantäne befinden sich 1.603 Personen. (mz)