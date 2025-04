Schierke. - Gerade einmal 487 Einwohner zählt das Harz-Dorf Schierke. Normalerweise. In der Walpurgisnacht wird der höchstgelegene Wernigeröder Ortsteil von Tausenden Hexen und Teufeln bevölkert, die gemeinsam in den Mai feiern. Dieses Jahr geht das schaurig-mystische Vergnügen sogar in die Verlängerung.

Walpurgisnacht in Schierke: Zwei Tage Hexenparty

Traditionell findet die Walpurgis am 30. April statt. „Der fällt dieses Mal auf einen Mittwoch und ist ein ganz normaler Arbeitstag“, gibt Roman Müller zu bedenken. Darum haben er und seine Kollegen von der Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) auch für den Feiertag, 1. Mai, ein Programm vorbereitet. Los geht es jeweils um 11 Uhr.

Abtauchen ins Mittelalter zur Walpurgis in Schierke

Das Hexenfest in Schierke wird zu einer kleinen Zeitreise ins Mittelalter. Im Kurpark treffen die Besucher auf Wahrsager, Gaukler und Ritter. Knochenschnitzer und Schmiede zeigen ihr Handwerk, ebenso Töpfer und Lampenmacher. Wer mutig ist, kann sich im Axtwerfen oder Armbrustschießen versuchen. Geöffnet ist der Mittelaltermarkt am 30. April bis Mitternacht, am 1. Mai bis 17 Uhr.

Auch musikalisch ist die Epoche präsent. Wie Müller informiert, werden drei Bühnen für Live-Musik aufgebaut. Show-Höhepunkt der Walpurgisnacht wird „Koenix“ sein. Die Band aus der Schweiz ist die „Crème de la Crème der Mittelalter-Rock-Szene“, verspricht Roman Müller.

Walpurgis-Party: Schierke erlebt eine musikalische Reise zwischen den Epochen

Während die Musiker erstmals in Schierke auftreten, dürfen sich die Besucher auch auf bekannte Klänge freuen. So ist „Bergfolk“, eine Wernigeröder Gruppe, die seit 40 Jahren besteht, mit von der Partie. Weitere Künstler sind unter anderem „Nobody Knows“ und „Bohemian Bards“.

Wer moderne Party-Hits bevorzugt, ist in der Schierker-Feuerstein-Arena gut aufgehoben. Dort steht die Wernigeröder Cover-Band „Z(w)eitreise“ ab 18 Uhr auf der Bühne. Unterstützt werden die Musiker von einem DJ-Team.

Schaurig schön: Hexen und Teufel ziehen durch Wernigeröder Ortsteil Schierke

Zu den unbestrittenen Höhepunkten der Walpurgis-Party gehört der große Hexenumzug am 30. April. „Das wird ein farbenprächtiges Spektakel“, sagt Roman Müller. Sowohl Schierker als auch Gäste des Ortes verwandeln sich dafür in schaurig-schöne Gestalten. Der Umzug startet um 18 Uhr an der Jugendherberge; über die Brockenstraße geht es zum Rathaus.

Nicht fehlen darf die Teufelsansprache um 19.30 Uhr. Sobald die Dunkelheit einbricht, wird das Hexenfeuer im Kurpark entzündet. Um Mitternacht - „wenn die Hexen und Teufel zum Brocken fliegen“, wie Müller augenzwinkernd sagt - endet die Partynacht mit einer „spektakulären Pyro- und Lasershow“.

Walpurgis in Schierke: Zauberhafte Angebote für die ganze Familie

Der 1. Mai richtet sich dann insbesondere an Familien. „Das ist eine tolle Gelegenheit für Harzer, einen Ausflug nach Schierke zu machen“, so Müller. Mehrmals täglich präsentiert das Kindertheater „Zeter und Mordio“ humoristische Mit-Mach-Märchen. An beiden Festtagen beweist die Hexe Chibraxa, dass die Mitglieder ihrer Zunft ganz und gar nicht böse sein müssen. Auch die Elfe Feline Federglanz sorgt für zauberhafte Momente.

So viel kosten die Tickets für die Walpurgis-Party in Schierke

Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt an beiden Tagen frei. Für alle anderen bietet die WTG Kombi-Tickets an. Wie im Vorjahr kosten die 28 Euro im Vorverkauf - etwa in den Tourist-Informationen Schierke und Wernigerode. An der Tageskasse werden 32 Euro fällig. Die Karte für die Walpurgisnacht schlägt mit 20 beziehungsweise 22 Euro zu Buche. Wer nur am 1. Mai feiern möchte, bezahlt 14 beziehungsweise 16 Euro.

Nur dank der Unterstützung von Partnern - regionalen Unternehmen - seien diese Preise möglich, betont Roman Müller. „Die Veranstaltungskosten steigen allgemein rasant - von den Löhnen für die Mitarbeiter über die Technik bis hin zur Sicherheit.“

Verschärfte Sicherheitsbestimmungen bei Schierker Walpurgisnacht

Besonders Letzteres beschäftigte die Organisatoren im Vorfeld. Für viele Besucher sind Großveranstaltungen seit dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit einem mulmigen Gefühl verbunden. „Wir haben die Sicherheitsbestimmungen noch einmal verschärft“, versichert Müller. So wird unter anderem am 30. April von 15 bis 1 Uhr ein Teil der Brockenstraße gesperrt.

Shuttle-Service startet in Wernigerode zur Walpurgis-Party in Schierke

Generell empfehlen die Organisatoren die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da die Kapazitäten im Parkhaus „Am Winterberg“ schnell erschöpft seien. Zudem wird ein Shuttle-Verkehr eingerichtet. Startpunkte sind der Busbahnhof Wernigerode und der Großparkplatz Drei Annen Hohne.