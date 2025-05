Feueralarm im Harz bei Schierke: Am Mittwoch, 14. Mai, hat es am Kleinen Winterberg nahe des Brockens gebrannt. Wie die kräftezehrenden Löscharbeiten von Feuerwehr und Löschflugzeug verlaufen sind.

Schierke/Wernigerode. - Schon wieder brennt es in den Harzer Wäldern. Oder korrekter formuliert: Es brennt, was davon nach der massiven Borkenkäferinvasion der vergangenen Jahre übrig geblieben ist. Am Mittwoch (14. Mai) stand eine mit Gras bewachsene frühere Waldfläche am Kleinen Winterberg oberhalb von Schierke in Flammen. Erneut waren zahlreiche Feuerwehren über Stunden hinweg im kräftezehrenden Einsatz.