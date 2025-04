Bei den Waldbränden am Burgberg in Bad Harzburg am Donnerstag (10. April) mussten die Kameraden der Feuerwehren mit widrigen Bedingungen klarkommen. Das aus dem Harzkreis entsandte Löschflugzeug war sehr hilfreich. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.

Bad Harzburg. - Noch am Freitagvormittag (11. April) haben die Kameraden der Bad Harzburger Feuerwehren gegen Glutnester im Bereich des Burgbergs gekämpft. Die Arbeiten in der steilen Hanglage unterhalb der Bergstation der Seilbahn gestalteten sich nach Angaben von Einsatzleiter Dennis Kronjäger schwierig. „Das ist ein absoluter Steilhang - ohne Absicherung geht dort nix.“ Dieses und ein weiteres Feuer am Fuße des Berges waren am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr entdeckt worden.