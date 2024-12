Der Klub im Kultur- und Heimatverein Quedlinburg startet in das Jahr 2025 mit vier Vortragsabenden. Was Interessierte dabei erwartet.

Vielfältige Angebote in Quedlinburg

Die Klub-Vortragsabende finden im Bildungshaus Carl Ritter in Quedlinburg statt.

Quedlinburg/MZ. - Das Klettern ist für Guido Blaschek von Kindheit an ein Hobby. Tausende Touren hat der Thalenser inzwischen absolviert, die ihn in viele Länder und Regionen der Welt geführt haben. Von diesen berichtet er oft in Vorträgen - auch im Klub im Kultur- und Heimatverein Quedlinburg.