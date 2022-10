Vollsperrung der Autobahn A36 zwischen Halberstadt und Blankenburg angekündigt

Die Autobahn A36 soll in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in Richtung Bernburg voll gesperrt werden. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Halberstadt und Blankenburg.

Die Autobahn A36 ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in Richtung Bernburg von einer Vollsperrung zwischen Halberstadt und Blankenburg betroffen. Symbolbild:

A36/Halberstadt/Blankenburg (vs) - Eine Vollsperrung der Autobahn A36 in Richtung Bernburg ist offenbar für die Nacht von Freitag auf Sonnabend geplant. Dies kündigt die Autobahn GmbH an.

Demnach soll die A36 vom 7.10. bis 8.10. zwischen 20 und 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Halberstadt und Blankenburg-Mitte voll gesperrt werden. Grund sei die Beseitigung von Fahrbahnschäden, heißt es.