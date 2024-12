Die Gemeinschaftsschule Harzgerode will die sogenannten Praxislerntage einführen und sucht dafür noch Partner. Unternehmen sind zu einer Infoveranstaltung eingeladen.

Vier Tage Unterricht, ein Tag im Unternehmen - so soll der Alltag der künftigen Neuntklässler aussehen

Praxislerntage an der Gemeinschaftsschule Harzgerode

Berufsorientierung ist an der Gemeinschaftsschule schon Unterrichtsfach.

Harzgerode/MZ. - Vier Tage Unterricht, ein Tag im Unternehmen – so soll ab dem kommenden Schuljahr der Alltag für die Schüler der neunten Klassen an der Gemeinschaftsschule aussehen. Wie Schulleiterin Christiane Peter mitteilt, sei vorgesehen, sich von dem zweiwöchigen Schülerpraktikum, das es bisher noch gibt, zu verabschieden und stattdessen die sogenannten Praxislerntage einzuführen. „Das macht man schon in einigen Schulen. Und wir wollen jetzt auch auf den Zug aufspringen“, sagt sie. Die Gesamtkonferenz – das schulische Gremium – hat dem Vorhaben bereits im vergangenen Jahr zugestimmt.