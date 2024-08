In Quedlinburg hat ein Mann versucht, ein Geschäft in der Bahnhofstraße zu überfallen. Die Polizei sucht anhand einer Beschreibung nach ihm.

Quedlinburg. - Am Donnerstag hat ein Mann gegen 4.30 Uhr versucht, ein Geschäft in der Bahnhofstraße in Quedlinburg auszurauben.

Laut Polizei forderte der Tatverdächtige von der Mitarbeiterin unter Vorhalt eines "gefährlichen Gegenstands" die Herausgabe von Bargeld. Die Frau habe die Forderung verneint und sich in Sicherheit gebracht. Der Mann sei daraufhin in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Frau blieb unverletzt, heißt es.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 1,70 Meter groß

männlich

hagere Statur

vermummt

Hinweise können dem Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293 mitgeteilt werden.