Wernigerode (vs) - Die Deutschen Grundstücksauktionen (DGA) haben für März ein paar Aufsehen erregende Immobilien angekündigt. Sie sollen am 23. März ab 12 Uhr unter den Hammer kommen. Wir haben die fünf Immobilien-Perlen bei der März-Versteigerung zusammengestellt - darunter auch zwei Objekte in Sachsen-Anhalt.

1. In Wernigerode im Harz soll ein denkmalgeschütztes, historisches Wohn- und Geschäftshaus mit zwei Gewerbeeinheiten und sechs Wohnräumen versteigert werden. Das vermietete Gebäude nahe der historischen Altstadt wird für 275.000 Euro aufgerufen.

Auktion: Haus in Halle wird versteigert

2. Ein denkmalgeschützter Altbau steht in Halle ab einer Summe von 475.000 Euro zum Verkauf. Das Gebäude befindet sich im Paulusviertel, einem Gründerzeitviertel der Stadt. Die zweigeschossige Bebauung mit Dachgeschoss hat anscheinend Loft-Charakter, wie es bei den DGA heißt. Für den vorderen Grundstücksbereich soll es einen positiven Bescheid zur Errichtung eines mehrgeschossigen Mehrfamilienhauses mit acht Wohneinheiten geben.

3. Ein denkmalgeschütztes Gewerbeobjekt mit Anbau steht inmitten der Güstrower Altstadt in Mecklenburg-Vorpommern, gegenüber dem Dom zu Güstrow, zum Verkauf. Es handelt sich um das einstige „Logenhaus der Freimaurer“. Das Gebäude wurde um 1839 errichtet, 1841 erfolgte die Einweihung als Freimaurerloge, nach dem Krieg wurde die Immobilie als Amtsgericht und später als Internat genutzt. Die Freimaurer in Güstrow hatten dort bis 2021 ihren Hauptsitz. Ab 445.000 Euro kann das Objekt offenbar ersteigert werden.

4. Schon einmal eine Bank besessen? Jetzt würde sich eine Chance dafür auftun. In Bergen an der Dumme in Niedersachsen steht ein ehemaliges Bankhaus der Kreissparkasse, bestehend aus einem denkmalgeschützten giebelständigen Fachwerkhaus sowie einem angebauten Neubau, zum Verkauf. Im Objekt befinden sich ein Schalterraum, Besprechungszimmer, Büros sowie ein Tresorraum im Keller. Das im Ortskern gelegene Objekt kommt für 275.000 Euro zum Aufruf.

5. Die Immobilie mit dem höchsten Mindestgebot stammt übrigens aus der bayrischen Landeshauptstadt, heißt es von Seiten der DGA. Zur Auktion kommt ein großes Baugrundstück in Münchner Wohnlage. Auf dem Eckgrundstück befindet sich derzeit noch abrisswürdige Bebauung. Das rund 884 Quadratmeter große Grundstück liegt im Stadtteil Pasing-Obermenzing, in unmittelbarer Nähe der Schlossanlage Nymphenburg, deren Schlosspark zu den größten und bedeutendsten Gartenkunstwerken Deutschlands zählt. Die Immobilie kommt für 2,9 Millionen Euro zum Aufruf. Der Verkehrswert soll aktuell sogar bei 3,4 Millionen Euro liegen.

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG verkauft nach eigenen Angaben Immobilien, die von ihren Eigentümern freiwillig verkauft werden. Wer als Bieter bei der Auktion das höchste Gebot abgibt und den Zuschlag des Auktionators erhält, erwirbt die Immobilie. Alle Auktionen sind öffentlich. Demnach könne jeder Bieter direkt im Saal, per Telefon, Internetgebot oder schriftlichem Festgebot mitbieten, heißt es.