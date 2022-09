Junge Frau im Harz vermisst – wo ist Josephine S.?

Die Polizei im Landkreis Harz sucht nach einer Vermissten. Die 30 Jahre alte Josephine S. aus Wernigerode wurde zuletzt am 19. September gesehen.

Wernigerode/DUR/slo – Die Polizei sucht nach einer vermissten Frau aus Wernigerode. Die 30 Jahre alte Josephine S. wurde zuletzt am 19. September gesehen, als sie mit ihrem grauen Hyundai i 30 mit dem amtlichen Kennzeichen WR-JS 233 unterwegs war.

Die Vermisste wurde gegen 6.40 Uhr auf dem Pendlerparkplatz zwischen Schmatzfeld und Veckenstedt, sowie gegen 08:30 Uhr auf der Autobahn 36 in Fahrtrichtung Bad Harzburg auf Höhe Bettingerode gesehen.

Sie ist 1,75 Meter groß, hat langes blondes Haar sowie eine Tätowierung am rechten Unterarm in Form einer Feder. Darüber hinaus humpelt die junge Frau aufgrund einer Verletzung am rechten Fuß, teilt die Polizei mit.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674-293 entgegen.