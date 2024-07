Ein Betrunkener hat in Veltheim, einem Ortsteil von Osterwieck, eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Er krachte in mehrere Autos und eine Hauswand und hinterließ massiven Schaden.

27.000 Euro Schaden in Osterwieck

Zwei Autos und eine Hauswand sind in Osterwieck zu Schaden gekommen.

Osterwieck/DUR. - Einen Unfall mit gleich mehreren Autos und einer Hauswand ist es am Dienstagnachmittag auf der Hauptstraße in Veltheim, einem Ortsteil von Osterwieck, gekommen. Dies meldet die Polizei.

In Veltheim ist ein Betrunkener in dieses Auto gekracht. Foto: Polizei

Demnach war ein 38 Jahre alter Autofahrer zunächst auf der Hauptstraße unterwegs, kam dann aber aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei krachte er erst an einen parkenden Dacia, dann an einen Citroen und in eine Hauswand.

Der Mann habe sich der 38-Jährige leicht verletzt. Er pustete nach dem Unfall einen Promillewert von 1,31. Der von ihm verursachte Schaden wird auf 27.000 Euro geschätzt.