Ungewöhnlicher Dienst vor der Kamera

Warum Harzer Polizisten an einem Imagefilm für die eigene Nachwuchsfahndung mitwirken und sie dafür in Festrobe schlüpfen.

Wernigerode - Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, wo tags zuvor noch Blumen, Fisch sowie frisches Obst und Gemüse verkauft wurden, war ein Filmset aufgebaut. Im Herzen von Wernigerode wurden Szenen geprobt und abgedreht. Was – dank der herausragenden Kulisse der bunten Stadt am Harz – nichts Ungewöhnliches ist. Allein Polizeifahrzeuge und uniformierte Beamte sorgten bei zahlreichen Passanten für fragende Blicke: Was passiert hier?

Ganz einfach: Für die laufende Kampagne zur Nachwuchsgewinnung der Landespolizei werde ein Film gedreht, berichtet Danilo Weiser, Pressesprecher des Innenministeriums. Da die Harzstadt ein gut bekannter und attraktiver Ort sei, sei Wernigerode als Drehort ausgewählt worden. Aber nicht nur im Harz werde gefilmt, sagte Weiser. Insgesamt würden mehrere kurze Videosequenzen an verschiedenen Orten landesweit aufgenommen, um junge Menschen für den Polizeiberuf zu begeistern.

Dienstkleidung gegen Festgewänder eingetauscht

Gegen zehn Uhr fiel auf dem Wernigeröder Markt die erste Klappe: Ein Brautpaar schlenderte vom Wernigeröder Polizeikommissariat am Nicolaiplatz Richtung Marktplatz. Eine Passantin rief den beiden noch ihre Glückwünsche zu. Sie wusste nicht, dass das Paar Teil des Polizei-Clips ist und die Heiratswilligen eigentlich professionelle Schauspieler sind. Aber nicht nur die beiden Akteure waren in ganz spezielle Rollen geschlüpft.

Auch Polizeibeamte aus dem Harzkreis hatten ihre dunkelblaue Dienstkleidung gegen eine festliche Garderobe mit langen Kleidern und Anzügen eintauschen dürfen. Mit von der Partie war auch der Pressesprecher des Harzreviers, Uwe Becker. Er trat als Angehöriger des Brautpaares auf. Aus seiner Sicht sei der Videodreh eine schöne Abwechslung zum normalen Alltag: Mal vor der Kamera zu stehen statt am Schreibtisch zu sitzen und in die Tastatur zu hämmern.

Während die Beamten aus dem Harz ihre Uniformen ablegten, waren drei Schauspieler in ihre Rollen geschlüpft. Nur einer konnte seine Arbeitskleidung anbehalten. Holger Oppermann, seines Zeichens Regionalbereichsbeamter, durfte einen Streifenwagen am Rathaus vorbei auf den Marktplatz fahren. Auch er empfand den Termin als schöne Abwechslung zum normalen Berufsalltag. Oppermann: „Zudem ist es auch ein Image-Zuwachs für die Stadt.“

„Mensch, das sieht ja professionell aus“

Ertönten am Set die obligatorischen Worte des Kameramanns Daniel Laudowicz, „Kamera läuft“, waren alle Mitwirkenden sofort konzentriert und versuchten, ihr Bestes zu geben. Allerdings kam es selten vor, dass eine Szene auf Anhieb im Kasten war. Daher waren manchmal mehrere Anläufe notwendig, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Deshalb wurde auch den ganzen Tag über gefilmt. Viele Vorbeigehende blieben stehen und guckten gespannt, was dort passiert. „Mensch, das sieht ja professionell aus“, staunte ein Passant, der die Geschehnisse rund um Wernigerodes Wohltäterbrunnen sichtlich interessiert verfolgte.

Roxana Henning war die leitende Produzentin am Set. Sie ist Inhaberin der Magdeburger Digital-Agentur Maywood Media und arbeitet nun im Auftrag des Innenministeriums. Zusammen mit ihrem Team gestaltet sie die Clips, um angehende Polizisten anzuwerben. Denn die Polizei geht demnächst wieder in eigener Sache auf Nachwuchsfahndung. In der Zukunft sollen die kurzen Videosequenzen in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und Co. junge Menschen auf die Ausbildung und den Polizeiberuf aufmerksam machen, so Danilo Weiser. Die einen bewerben sich von sich aus, so der Referent des Innenministeriums. Die anderen müssten erstmal auf die Ausbildungsmöglichkeit aufmerksam gemacht werden. Und genau das sei das Ziel.

„Im laufenden Jahr 2021 sollen 350 Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter eingestellt werden. Es sind fortlaufend Bewerbungen möglich“, so Weiser. Um die Personaldecke der Landespolizei zu stärken, seien die Einstellungszahlen in den vergangenen Jahren erhöht worden.

Zurück zum Dreh: Was später in den Filmen alles zu sehen sein wird, ist noch offen. Auf jeden Fall spiele die Thematik Heirat eine Rolle in der Produktion. Was genau Hochzeit und Nachwuchsfahndung miteinander zu tun haben, bleibt bis zur Veröffentlichung der Clips geheim. (mz/ja)