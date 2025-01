Unfall im Harz Radfahrerin von Auto in Quedlinburg angefahren und schwer verletzt

Eine Frau ist bei einem Unfall in Quedlinburg schwer verletzt worden. Sie wurde von einem Auto angefahren.

Radfahrerin von Auto in Quedlinburg angefahren und schwer verletzt

In Quedlinburg ist eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Quedlinburg. - Eine 63 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall am Mittwoch gegen 11.15 Uhr auf der L242 in Quedlinburg schwer verletzt worden.

Laut Polizei war ein 51 Jahre alter Autofahrer auf dem Harzweg in Richtung Bahnhof unterwegs, als er die vor ihm fahrende Radfahrerin im Kreisverkehr am "Mettehof" übersah. Die Frau stürzte nach der Kollision und wurde dabei den Angaben nach schwer verletzt.

Anschließend sei sie von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden. Sowohl am Fahrrad als auch am Auto entstand Sachschaden, heißt es.