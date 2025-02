Unfall im Harz Mann gerät mit Auto in Gegenverkehr: Mehrere Schwerverletzte – L82 gesperrt

Auf der L82 ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen, bei dem mehrere Personen teils schwer verletzt worden sind. Der Unfallverursacher kam mit seinem Auto in den Gegenverkehr.

Mann gerät mit Auto in Gegenverkehr: Mehrere Schwerverletzte – L82 gesperrt

Silstedt. - Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 7.25 Uhr zwischen Silstedt und Derenburg sind mehrere Personen auf der L82 teils schwer verletzt worden.

Laut Polizei war ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Auto in Richtung Derenburg unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort sei er mit dem Fahrzeug einer 35 Jahre alten Frau und mit dem Fahrzeug eines ebenfalls 54 Jahre alten Mannes kollidiert, so die Polizei.

In dem Auto der Frau befand sich den Angaben nach auch ihre 14 Jahre alte Tochter. Mutter und Tochter seien bei dem Unfall schwer verletzt, der Unfallverursacher sowie der beteiligte 54-Jährige leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallstelle auf der L82 wurde für die Bergung und zur Unfallaufnahme gesperrt. An allen Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf einen Betrag über 60.000 Euro geschätzt.