In Quedlinburg ist ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt.

Mann bei Crash mit Auto in Quedlinburg schwer verletzt: "KK"-Fahrer flüchtet

In Quedlinburg hat sich ein Unfall ereignet, bei dem ein Mann verletzt wurde.

Quedlinburg/DUR. - Am Sonntag ist ein Radfahrer gegen 14.15 Uhr bei einem Unfall im Kreisverkehr in der Wipertistraße in Quedlinburg schwer verletzt worden.

Ein 75 Jahre alter Mann war laut Polizei in dem Kreisverkehr unterwegs, als ein Auto aus Richtung Kaiser-Otto-Straße in den Kreisverkehr einfuhr.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der Mann dem Auto ausgewichen und gestürzt. Hierbei verletzte sich der 75-Jährige schwer, heißt es.

Rettungskräfte transportierten ihn laut Polizei in ein Krankenhaus. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort in Richtung Weststraße.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Auto des Herstellers VW mit gelb hinterlegtem Kennzeichen und dem Kennzeichenfragment "KK-…" gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei im Harz unter der Telefonnummer 03941/674-293 entgegen.