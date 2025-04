Zu einem dramatischen Notfalleinsatz sind Feuerwehr, Bergwacht und Rettungsdienst am Sonntag (13. April) zur Feuersteinklippe nach Schierke gerufen worden. Anlass war ein Absturz aus großer Höhe.

Einsatz in Schierke

Immer wieder trainiert die Harzer Bergwacht - hier ein Archivfoto von einer Übung - die Personenrettung an der Schierker Feuersteinklippe. Am Sonntag, 13. April, musste hier ein aus großer Höhe abgestürzter Mann gerettet werden.

Schierke. - Der Notruf ging um 12.20 Uhr in der Kreis-Leitstelle in Halberstadt ein: Ein Mann sei an der Großen Feuersteinklippe oberhalb des Bahnhofs Schierke abgestürzt und habe sich dabei schwer verletzt.