In Gernrode im Harz sind ein Auto und eine Lokomotive der Harzer Schmalspurbahn (HSB) kollidiert. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt.

Harzer Schmalspurbahn kracht in Auto: Frau verletzt

Unfall in Gernrode

In Gernrode hat sich ein Unfall mit einem Auto und einer Lokomotive der Harzer Schmalspurbahn ereignet.

Gernrode. - Am Sonntag ist gegen 9.57 Uhr eine Frau bei einem Unfall mit einer Dampflokomotive der Harzer Schmalspurbahn in Gernrode leicht verletzt worden.

Laut Polizei ereignete sich der Zusammenstoß mit dem Auto und der HSB-Lokomotive in der Osterallee am unbeschrankten Bahnübergang. Der 64 Jahre alte Lokführer habe trotz eingeleiteter Notbremsung die Kollision nicht mehr verhindern können.

An beiden Fahrzeugen sei Sachschaden entstanden. Die am Unfall beteiligte 68 Jahre alte Autofahrerin aus Quedlinburg wurde leicht verletzt, heißt es. Sie habe jedoch nach medizinischer Versorgung vor Ort nicht in ein Krankenhaus gemusst.